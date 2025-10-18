Yer: Bursa! Sürücüsü kontrolünü kaybetti, satış firmasının aracına çarptı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Mudanya-Bademli Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne giden otomobil, sürücüsü K.E.'nin (36) direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki otomobil satış firmasına ait lüks araca çarptı. Park halindeki araç, yaklaşık 5 metre sürüklendikten sonra otopark bariyerlerine çarpıp durdu, sürücü K.E. ise başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır