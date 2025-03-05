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  4. Yer Bursa.. Teravih namazından çıkan yaşlı kadına otomobil çarptı!

Yer Bursa.. Teravih namazından çıkan yaşlı kadına otomobil çarptı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 07:47
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saat 22.00 sularında teravih namazından çıkan kadın evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Yıldız D. (81), araba çarpası sonucu ağır yaralandı. Detaylar haberimizde…

Yer Bursa.. Teravih namazından çıkan yaşlı kadına otomobil çarptı!

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.

TERAVIH-NAMAZI-DONUSU-OTOMOBILIN-CARPTIG_595406_176173

Harun T. (39) yönetimindeki 16 KKN 19 plakalı otomobil, teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız D.'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız D., buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TERAVIH-NAMAZI-DONUSU-OTOMOBILIN-CARPTIG_595407_176173

Yıldız D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Zincirleme kaza meydana geldi...Zincirleme kaza meydana geldi...
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Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı Bursa İnegöl trafik kazaları
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