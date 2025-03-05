Yer Bursa.. Teravih namazından çıkan yaşlı kadına otomobil çarptı!

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.

Harun T. (39) yönetimindeki 16 KKN 19 plakalı otomobil, teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız D.'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız D., buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yıldız D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)