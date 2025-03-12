Yer Bursa… Trafik kazası sonrası sürücüler birbirine girdi!

Bursa Osmangazi’de gece meydana gelen trafik kazasında, sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesinin Ebu İshak Mahallesi, Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde gerçekleşti.
E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında minibüs sürücüsü E.E.’yi darbeden otomobil sürücüsü, bölgeden uzaklaştı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı E.E., çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
(DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum