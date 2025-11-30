HABER

Yer: Bursa! Uludağ'da kar yağışı sürüyor

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürerken, yerler beyaz örtüyle kaplandı.

Tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'da dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabah yerini yağmura bırakırken, öğle saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış aralıklarla devam ediyor. Yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler de 1’inci Oteller Bölgesi’ne akın etti.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Pazartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, bölgede 1-2 santimetrelik örtü oluşturacağı tahmin ediliyor. Uludağ’da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyorKaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Bursa Uludağ
