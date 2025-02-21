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Yer Bursa… Yangın çıkan iş hanında korkunç olay: Diri diri yanmış…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
21.02.2025 07:36
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangının ardından yapılan incelemelerde, iş hanında tüyler ürperten bir sahne ile karşılaşıldı. Detaylar haberimizde...

Yer Bursa… Yangın çıkan iş hanında korkunç olay: Diri diri yanmış…

Olay, akşam saatlerinde iş hanından yükselen dumanların fark edilmesiyle başladı. İş yerindeki görevli, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı'na bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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YANGININ SEBEBİ

Yangının, elektrik prizinden kaynaklandığı öngörüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine hızlıca ulaşarak, yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının etkisiyle iş hanının içi büyük ölçüde dumanla kaplanmıştı. Dumanı içeriden çıkarmak için yetkililer girdiğinde yangın sırasında içeride olan bir insan olduğunu fark ettiler. Korkunç bir görüntü ile karşılaştılar.

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YANGIN SONRASI FARK EDİLDİ

Ekipler, binada dumanın tahliyesi için pencereleri açarken, yerde hareketsiz yatan bir kadının varlığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının, 40 yaşındaki Sinem Ablay olduğu tespit edildi. Ablay’ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın ve ölüm olayıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayın şüpheli bir yönü olup olmadığı, yangının kesin olarak nasıl başladığı ve kadının ölümünün detayları, yapılacak incelemelerin ardından netleşecek. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Çevredekiler, yaşanan trajik olayın şokunu atlatmaya çalışırken, binada büyük maddi hasarın oluştuğu bildirildi. Yangının çıkış sebebine dair araştırmalar devam ederken, işyerlerinin güvenliği konusunda da bir takım önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

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(İHA)

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