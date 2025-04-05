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Yer: Bursa! Yangından kahreden haber: Abi kardeş can verdiler...

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Bursa'da akşam saatlerinde çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Evi aniden saran yangından kahreden haber geldi. Yangın sırasında evde bulunan 3 aylık Sevginur bebek ile abisi 4 yaşındaki Efe maalesef hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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KAHREDEN HABER

Yangında, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki ortanca çocuk Enes D. yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İtfaiye ekipleri yangını kontrol alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Hayatını kaybeden 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D'nin cenazesi otopsi incelemesi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bursa
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