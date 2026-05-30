Yer: Bursa! Yine erkek şiddeti: Boğazını sıktı, yere attı, darbetti...

Yaşanan olay Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’ndeki kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı.

YERE DÜŞÜRDÜ, BOĞAZINI SIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darbederek yere düşürdü.

Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti.

BAŞKA BİR KADIN OLAYA SON VERDİ

Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.