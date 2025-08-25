HABER

Yer: Çeşme! İnşaatta sır ölüm: Konteynerin üstünde ceset bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaat alanındaki konteynerin üzerinde bir ceset bulundu. Cesedin inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçiye ait olduğu öğrenildi.

Olay, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta konteynerin üzerinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur'a ait olduğu belirlenen cesette yapılan incelemede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Mehmet Çur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çur'un kesin ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

