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Yer: Çorlu! Ezilmekten kıl payı kurtuldu

Tekirdağ Çorlu’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (TESKİ) ait vidanjörün ezdiği motosiklette, sürücü kazayı kıl payı yara almadan atlattı.

Yer: Çorlu! Ezilmekten kıl payı kurtuldu

Kaza, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Akıncılar sapağı (Cumhuriyet Meydanı) mevkiinde meydana geldi. Atatürk Meydanı’na doğru ilerleyen TESKİ’ye ait bir vidanjör, aynı yönde seyreden bir motosikletli kurye ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli üzerinden düşerken bu kez vidanjör motosikleti ezdi.

Motosiklet ağır hasar alırken, sürücü ise kazayı kıl payı yara almadan atlattı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, kazaya denk gelen Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ekibi de, taraflara yardım ederek bilgilendirdi.

(İHA)

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Çorlu
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