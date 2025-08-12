HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Çorum Ortaköy! Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Çorum'un yedi bin 69 nüfuslu Ortaköy ilçesi makam aracı ile gündemde. Belediye Başkanı Taner İsbir eski makam aracının ömrünü doldurduğunu belirterek Mercedes marka makam aracı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Aracı, 'Hizmet aracı' olarak duyuran İsbir'in paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Bir kullanıcı aracı teyzesinin düğünü için isterken, bir kullanıcı da aracın hangi hizmetlerde yer alacağını sordu. İşte detaylar.

Yer: Çorum Ortaköy! Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, sosyal medya paylaşımı gündem oldu
Melih Kadir Yılmaz

Çorum'da yedi bin 69 nüfusa sahip olan Ortaköy ilçesinin belediye başkanı çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda makam aracını değiştirdiğini duyurdu.

Yer: Çorum Ortaköy! Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, sosyal medya paylaşımı gündem oldu 1

"YENİ HİZMET ARACIMIZ İLÇEMİZE UĞURLU OLSUN"

İşbir konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda: "19 ZA 001 plakalı hizmet aracımızın ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yer: Çorum Ortaköy! Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, sosyal medya paylaşımı gündem oldu 2

'MAKAM ARACI' PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

İşbir'in Instagram hesabından yaptığı bu duyuruya ise birçok yorum yapıldı. Bir kullanıcı teyzesinin düğününe gitmek için aracı isterken, bir kullanıcı da aracın hangi hizmetlerde kullanılacağını merak etti. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Yer: Çorum Ortaköy! Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, sosyal medya paylaşımı gündem oldu 3

Yer: Çorum Ortaköy! Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, sosyal medya paylaşımı gündem oldu 4

932 OY İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Son seçimlerde 932 oy alan AK Parti'nin adayı Taner İşbir seçimi yüzde 41,98 ile kazanmıştı. 909 oyu olan MHP'nin adayı Ramazan Öncül ise yüzde 40,94 oy oranıyla ikinci olmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi duyurdu: "5 milyar dolar"Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi duyurdu: "5 milyar dolar"
Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı! Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı!

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Ortaköy araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı

Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Teknesi batınca 40 saat kulaç attı! Türk kaptanın yaşadıkları...

Teknesi batınca 40 saat kulaç attı! Türk kaptanın yaşadıkları...

Yangında can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı!

Yangında can veren 2 işçinin son anları ortaya çıktı!

Soruşturma derinleşiyor! Önemli gelişme: "Yolsuzluk ayağı"

Soruşturma derinleşiyor! Önemli gelişme: "Yolsuzluk ayağı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.