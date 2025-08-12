Yer: Çorum Ortaköy! Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Çorum'da yedi bin 69 nüfusa sahip olan Ortaköy ilçesinin belediye başkanı çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda makam aracını değiştirdiğini duyurdu.

"YENİ HİZMET ARACIMIZ İLÇEMİZE UĞURLU OLSUN"

İşbir konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda: "19 ZA 001 plakalı hizmet aracımızın ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'MAKAM ARACI' PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

İşbir'in Instagram hesabından yaptığı bu duyuruya ise birçok yorum yapıldı. Bir kullanıcı teyzesinin düğününe gitmek için aracı isterken, bir kullanıcı da aracın hangi hizmetlerde kullanılacağını merak etti. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

932 OY İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Son seçimlerde 932 oy alan AK Parti'nin adayı Taner İşbir seçimi yüzde 41,98 ile kazanmıştı. 909 oyu olan MHP'nin adayı Ramazan Öncül ise yüzde 40,94 oy oranıyla ikinci olmuştu.