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Yer: Denizli! 2 milyon liralık kumar borcu olan teknik direktörden haber alınamıyor... Düğün sonrası takılarla beraber kayıplara karıştı

Denizli'de Akkonakspor'un teknik direktörü olan Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz'da dünya evine girdi. Acar, düğünden 3 gün sonra takılarla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından Acar'ın sanal kumar oynadığı ve burada yaklaşık 2 milyon lira borç yaptığı öğrenildi. Kaçak damadın ailesi ise borcun kendilerine yansıtılmadığını belirterek, oğullarının geri dönmesi için evlerini satmaya hazır olduklarını aktardı.

Yer: Denizli! 2 milyon liralık kumar borcu olan teknik direktörden haber alınamıyor... Düğün sonrası takılarla beraber kayıplara karıştı
Melih Kadir Yılmaz

Kumar batığı insanların hayatını darmaduman etmeye devam ediyor. Denizli'de Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar 12 Temmuz tarihinde dünya evine girdi.

Yer: Denizli! 2 milyon liralık kumar borcu olan teknik direktörden haber alınamıyor... Düğün sonrası takılarla beraber kayıplara karıştı 1

DAMAT TAKILARLA KAÇTI, 2 MİLYONLUK KUMAR BORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Acar evlendikten 3 gün sonra düğün takılarıyla birlikte ortadan kayboldu. Şimdiye kadar kendisinden haber alınamayan Acar'ın sanla ortamda kumar oynadığı ve yaklaşık 2 milyon liralık borcu olduğu öğrenildi.

Yer: Denizli! 2 milyon liralık kumar borcu olan teknik direktörden haber alınamıyor... Düğün sonrası takılarla beraber kayıplara karıştı 2

KUMAR BORCUNU SAKLAMIŞ

Acar'ın ailesi ise endişeli. Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre, Acar'ın ailesinin kumar borcundan haberi yoktu. Evlatlarının kayıplara karıştığını düşünen aile, Acar'ın sağ salim geri dönmesini istediklerini vurguladı.

Yer: Denizli! 2 milyon liralık kumar borcu olan teknik direktörden haber alınamıyor... Düğün sonrası takılarla beraber kayıplara karıştı 3

OĞULLARI İÇİN EVİ SATMAYA HAZIRLAR

Öte yandan kumar borcu için de evlerini satmaya hazır olduklarını da aktardı.

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Denizli kumar düğün damat borç takı
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