Yer: Denizli! 2 milyon liralık kumar borcu olan teknik direktörden haber alınamıyor... Düğün sonrası takılarla beraber kayıplara karıştı

Kumar batığı insanların hayatını darmaduman etmeye devam ediyor. Denizli'de Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar 12 Temmuz tarihinde dünya evine girdi.
Acar evlendikten 3 gün sonra düğün takılarıyla birlikte ortadan kayboldu. Şimdiye kadar kendisinden haber alınamayan Acar'ın sanla ortamda kumar oynadığı ve yaklaşık 2 milyon liralık borcu olduğu öğrenildi.
Acar'ın ailesi ise endişeli. Yeni Asır'dan Sebahattin Alp'in haberine göre, Acar'ın ailesinin kumar borcundan haberi yoktu. Evlatlarının kayıplara karıştığını düşünen aile, Acar'ın sağ salim geri dönmesini istediklerini vurguladı.
Öte yandan kumar borcu için de evlerini satmaya hazır olduklarını da aktardı.
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