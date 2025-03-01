Yer Denizli… Bir kız çocuğu daha kayboldu! 4 yaşındaki Nazlı nerede?

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 4 yaşındaki Nazlı evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Ekipler, küçük kızın dereye düşmüş olabileceği ihtimaliyle yoğun bir arama başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı balık adamlar, derenin derin sularında arama yaparken, Nazlı'ya ait terlikler dere kenarında bulundu. Arama çalışmaları, jandarma köpekleri ve gönüllülerin de katılımıyla gece boyunca devam etti.

4 YAŞINDAKİ NAZLI ÖĞLEN KAYBOLMUŞ

İlçenin Kocabaş Mahallesi’nde yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen öğlen saatlerinde kayboldu. Nazlı Şeşen’i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DEREYE DOĞRU YÜRÜMÜŞ

Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen’in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu belirlendi. Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde yürürken, Aksu deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

DERE KENARINDA TERLİK BULUNDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada Nazlı Şeşen’e ait dere kenarında terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu deresini besleyen Akbaş barajında kapaklar kapatıldı.

ARAMALAR BAŞLADI

İl Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Komanda Timi, Honaz ilçe Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı.

Nazlı Şeşen’i bulmak için çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına katıldı. Aramaların gece de devam etti.

(DHA)