HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yer: Diyarbakır! Ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1'i ağır, 5 yaralı

Yer: Diyarbakır! Ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1'i ağır, 5 yaralı

11.03.2025 18:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı, Ş.G., ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirildi.

Yer: Diyarbakır! Ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1'i ağır, 5 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallede tartışma çıktı.

Tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durum ağır olan Ş.G. ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına oradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahalleye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

500 yolcu rehin alınmıştı! 20 kişi hayatını kaybetti500 yolcu rehin alınmıştı! 20 kişi hayatını kaybetti
Yalova'da kumar baskını! 13 kişiye toplam 120 bin lira ceza kesildiYalova'da kumar baskını! 13 kişiye toplam 120 bin lira ceza kesildi
Anahtar Kelimeler:
tartışma silah sopa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

'Cezası 20 milyona varabilir' diyerek uyardı...

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Suriye’de harita artık tek renk… Dünyanın konuştuğu imza!

Suriye’de harita artık tek renk… Dünyanın konuştuğu imza!

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Başına silah dayayıp 3 milyon TL istediler! İstanbul'da evde korkunç tuzak

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

Herkes Yavaş'a yanıt sandı! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.