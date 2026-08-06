Yer: Diyarbakır! Düğünde tekmeli yumruklu kavga: Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 606. Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır