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Yer: Diyarbakır! İki grup arasındaki kavga kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti

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Diyarbakır'da iki grup arasında başlayan kavga kanlı bitti. Bıçakların konuştuğu kavgada Süleyman Öztemel yaşamını yitirdi. Dehşet anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Öztemel hayatını kaybetti. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

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(Kavgada vefat eden Süleyman Öztemel)

Kavgada Süleyman Öztemel, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Süleyman Öztemel doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Öztemel’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmasıyla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)

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Diyarbakır
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