Yer: Düzce! Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Polise küfürler, hakaret ve saldırı... "'Beni taciz ettin' derim"

Düzce'de rutin devriye yapan bekçiler, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtan inen ve alkollü olduğu iddia edilen bir kadın ortalığı adeta birbirine kattı.

KÜFÜR VE HAKARETLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Bekçiler tarafından durdurulan araçta yolcu olarak bulunan alkollü kadın, polislere küfür ve hakaretler yağdırıp, taciz etmekle suçladı.

ŞOKE EDEN İFADE: "BENİ TACİZ ETTİ DERİM"

"Beni taciz etti derim hadi açıkla açıklayabiliyorsan" diyen kadın, ardından da bekçilerden birisine vurmaya çalıştı.

POLİS ARACINA BİNMEYİ KABUL ETMEDİ

Bekçilerin "Sakin ol tamam mı sakin ol. Temas etme" demesine aldırmayan ve polis aracına binmeyi de reddeden kadın, dakikalarca bağırdı.

"Sana ömründe görmediğin küfürleri ederim" diyen kadın, "Anne anne" diye bağırarak ağlamaya da başladı.