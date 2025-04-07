Yer: Düzce! Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Polise küfürler, hakaret ve saldırı... "'Beni taciz ettin' derim"

Düzce'de rutin devriye yapan bekçiler, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtan inen ve alkollü olduğu iddia edilen bir kadın ortalığı adeta birbirine kattı.
Bekçiler tarafından durdurulan araçta yolcu olarak bulunan alkollü kadın, polislere küfür ve hakaretler yağdırıp, taciz etmekle suçladı.
"Beni taciz etti derim hadi açıkla açıklayabiliyorsan" diyen kadın, ardından da bekçilerden birisine vurmaya çalıştı.
Bekçilerin "Sakin ol tamam mı sakin ol. Temas etme" demesine aldırmayan ve polis aracına binmeyi de reddeden kadın, dakikalarca bağırdı.
"Sana ömründe görmediğin küfürleri ederim" diyen kadın, "Anne anne" diye bağırarak ağlamaya da başladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum