Yer: Düzce! Köyden kullandığı traktörüne otoyolda ceza kesildi

Düzce'de köyde kullandığı traktörüne iki yıl önce Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2750 lira ceza yazıldığını ve bundan dolayı icralık olduğunu öğrenen çiftçi Nihat Öztürk (60), "Cezayı ödediğim halde icra kalkmadı çok mağdurum" dedi.

Yığılca içesinde çiftçilik yapan Nihat Öztürk, köyde kullandığı 1970 model traktörünü kardeşine satmak için 2 ay önce notere gitti. Öztürk, noter işlemi sırasında traktörüne 2 yıl önce Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2750 lira ceza yazıldığını ve hakkında icra işlemi başlatıldığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Trafik cezasını ödeyen Öztürk, İki aydır traktörün üzerindeki icranın kalkmaması nedeniyle satamadığını söyledi.

"BU CEZA NASIL GELİYOR"

Traktörünün otoyola çıkmadığı halde ceza yazıldığını savunan Öztürk, “2 yıl önce traktörüme ceza gelmiş bunu iki ay önce noterde öğrendim. Anlayamadığım bu traktör otobana çıkmadığı halde bu ceza nasıl geliyor neye dayanarak geliyor. Noterde durumu öğrendikten sonra cezayı ödedim. Cezayı ödediğim halde icra kalkmadı çok mağdurum" diye konuştu
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Düzce
