Yer: Düzce! Yaralı halde bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Olay, Düzce merkeze bağlı Güzeldere köyü kırsalında meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası arazide dolaşan Musa Şahin, karların arasında bitkin halde yürüyen bir hayvan fark etti. Yanına yaklaştığında hayvanın yaralı bir yavru karaca olduğunu gören Şahin, soğuktan etkilenen hayvanı hemen kucağına alarak korumaya çalıştı.

EKİPLERE BİLDİRDİ

Karacayı bulunduğu yerden güvenli bir noktaya taşıyan Şahin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralı karacayı teslim aldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır