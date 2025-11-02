HABER

Yer: Edirne! Otomobil fırına girdi, yaralılar var

Edirne’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ekmek fırınına girdi. Olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Edirne! Otomobil fırına girdi, yaralılar var

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu M.Y.’ye ait ekmek fırınına girdi. Çarpmanın etkisiyle fırından alışveriş yapan 2 kişi, 1 fırın çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

