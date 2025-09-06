HABER

Yer: Elazığ! Seyir halindeki otomobil alev aldı

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla ilk müdahale yapılırken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

