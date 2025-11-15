HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Erdek! Altyapı çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılar bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu.

Yer: Erdek! Altyapı çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılar bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu.

Yer: Erdek! Altyapı çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılar bulundu 1

Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait olduğu belirtilen birden fazla sütun parçası bulundu.

Yer: Erdek! Altyapı çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılar bulundu 2

EKİPLERİN GÖZETİMİNDE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR!

Yaklaşık 1000 yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, ekipler tarafından koruma altına alınırken, kazılar 7 metre derinlikte devam ediyor.

Bölgenin 2'nci derece sit alanı olmasından dolayı çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor. Uzmanlar, farklı dönemlere ait yeni bulguların da çıkabileceğini belirtiyor. Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması için tüm çalışmaların özenle sürdüğünü vurguladı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu otelde neler oluyor? Herkes midyeden, tantuniden şüphelenirken iki kişi daha hastanelik olduBu otelde neler oluyor? Herkes midyeden, tantuniden şüphelenirken iki kişi daha hastanelik oldu
Bursa'da kan donduran cinayet! Börek almaya gitti başından vurulduBursa'da kan donduran cinayet! Börek almaya gitti başından vuruldu

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.