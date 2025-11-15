Yer: Erdek! Altyapı çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılar bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu.

Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait olduğu belirtilen birden fazla sütun parçası bulundu.

EKİPLERİN GÖZETİMİNDE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR!

Yaklaşık 1000 yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar, ekipler tarafından koruma altına alınırken, kazılar 7 metre derinlikte devam ediyor.

Bölgenin 2'nci derece sit alanı olmasından dolayı çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor. Uzmanlar, farklı dönemlere ait yeni bulguların da çıkabileceğini belirtiyor. Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması için tüm çalışmaların özenle sürdüğünü vurguladı.Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır