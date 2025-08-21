HABER

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Taciz haberlerine bir yenisi daha eklenirken bu kez iğrenç olaya doğa sporu etkinliği sırasında yaşandı. Erzincan Kemah’ta Karasu Nehri’nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında bir kadın katılımcı, tur şirketi çalışanlarının tacizine uğradığını iddia etti. Başlatılan soruşturma kapsamında tur sahibi tutuklandı.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde bir tur şirketi tarafından Karasu Nehri'nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında tacize uğradığını belirten kadının şikayeti üzerine gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 2 kişiden tur sahibi tutuklandı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden dün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:
"Bir vatandaşımızın tur çalışanı tarafından tacize uğradığı iddiası yönünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Konunun duyulması üzerine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tacize uğradığını belirten vatandaşımız ile iletişime geçerek konunun titizlikle takip edildiğini ve gelişmelerden de gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını şikayetçi vatandaşımıza belirtmişlerdir.

Bahsi geçen rafting etkinliğinde tacize uğradığını beyan eden vatandaşımızın adli makamlara yaptığı başvurusu Üzerine Kemah Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir."

Gözaltına alınan 2 kişi bugün Erzincan Adliyesine sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan tur sahibi M.A., tutuklanırken tur rehberi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur tarafın Avukatı Zübeyir Yıldırım yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin adalet arayışı sonuç vermeye başlamıştır. Şüphelinin tutuklanması önemli bir adımdır. Ancak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu davanın yalnızca müvekkilim için değil, benzer olaylara maruz kalan tüm kadınlar için emsal teşkil etmesini bekliyoruz.” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

