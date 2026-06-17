Yer: Erzurum! 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan kapıları açık kamyonetin içine binen çocuklar oynamaya başladı.

KAMYONET İLE EV ARASINDA SIKIŞTI

Kamyonetin hareket etmesi üzerine sürücü koltuğunda oturan çocuk aşağı atladı. Bu sırada sokakta yürüyen Burak Ayaz Erdem, kamyonet ile tek katlı müstakil ev arasında sıkıştı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Burak Ayaz Erdem'in yakınları hastaneye akın etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır