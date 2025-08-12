Yer: Erzurum! Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar! Yüzlercesi telef oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ölü balıklar ilçe genelinde korku saçıyor. Alınan bilgiye göre, Aşkale'nin Küçük Geçit köyü mevkisinde bulunan, HES Baraj göletinde yüzlerce balıkların telef olduğu görüldü.

Çevrede piknik yapan ve balık tutmak için gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında korktular. Daha önceki yıllarda yine aynı şekilde yaşanan balık ölümlerinin tekrarlanması endişeye yol açtı.

Küçük Geçit köyü mevkisinde bulunan HES baraj göletinde yüzlerce balığın telef olduğu görüldü. Çevrede piknik yapan ve balık tutmak için gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık ve korku yaşadı.

Daha önceki yıllarda da aynı bölgede yaşanan balık ölümlerinin tekrarlanması, hem ekosistem hem de insan sağlığı açısından tedirginliğe yol açtı. Bölge halkı, yetkililerin bir an önce konuyla ilgili inceleme başlatmasını talep ediyor.

(İHA)