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Yer: Esenler! Çiğ köfteciye operasyon gerçeği ortaya çıkardı, şifreleri: 'Papatya yaprağı var mı?'

İstanbul Esenler'de polis ekipleri, uyuşturucu satılan çiğ köfteciye operasyon düzenledi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çiğ köfte dükkanına gelenlerin 'Papatya yaprağı var mı?' şifresiyle uyuşturucu aldığı aktarıldı.

Yer: Esenler! Çiğ köfteciye operasyon gerçeği ortaya çıkardı, şifreleri: 'Papatya yaprağı var mı?'

Olay, Esenler'in Nine Hatun Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekipleri, bir çiğ köfteciyi takibe aldı. İşyeri sahibi K.Ş.'nin müşterilere 'Papatya yaprağı var mı' şeklinde şifreli ifadelerle uyuşturucu sattığı tespit edildi.

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18 PARÇA PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU

Ekipler fiziki takibin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi K.Ş. ile içeride bulunan diğer şüpheliler gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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DÜKKAN SAHİBİ TUTUKLANDI

K.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu
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