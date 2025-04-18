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Yer: Esenyurt! 18 yaşındaki Meryem'in 4'üncü kattan düştüğü anlar kamerada

Esenyurt'ta yaşayan 18 yaşındaki Meryem S., dengesini kaybederek 4'üncü katta bulunan evinin camından düştü. Binanın zemin katındaki marketin tentesine çarparak beton zemine düşen genç kız, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Esenyurt! 18 yaşındaki Meryem'in 4'üncü kattan düştüğü anlar kamerada

Olay saat 21.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1871 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında yaşayan yabancı uyruklu Meryem S., cam kenarında dengesini kaybederek düştü.

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Zemin kattaki marketin tentesine çarpan Meryem S., beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri, binanın çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Meryem S.'nin düşme anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt
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