Yer: Esenyurt! 2 gündür haber alınamıyordu: Boş arazide cansız bedenine ulaşıldı

Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında boş arazide vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede şahsın tek kurşunla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 58 yaşındaki C.D.’ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Borsada parasını kaybeden C.D.'nin 450 bin lira kredi çektiği ve yakınlarının kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenildi.

(İHA)