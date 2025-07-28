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Yer: Esenyurt! "Evimi dikizliyorsun" tartışması kavgaya dönüştü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki komşunun "Evimi dikizliyorsun" tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yer: Esenyurt! "Evimi dikizliyorsun" tartışması kavgaya dönüştü

Olay, dün sabah Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde genç kızları olan bir vatandaş, karşı apartmanda oturan adamdan rahatsız oldu.

Genç kızların, "Sürekli bizim cama bakıyor" şikayeti üzerine öfkelenen baba, evden çıkarak karşı apartmanda oturan komşuna gitti.

Yer: Esenyurt! "Evimi dikizliyorsun" tartışması kavgaya dönüştü 1

Adamı aşağı çağıran baba, önce hakaret etti daha sonra tekme tokat dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar olayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yer: Esenyurt! "Evimi dikizliyorsun" tartışması kavgaya dönüştü 2

Öte yandan tarafların karakola giderek, birbirinden şikayetçi olduğu da öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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