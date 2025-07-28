Yer: Esenyurt! "Evimi dikizliyorsun" tartışması kavgaya dönüştü

Olay, dün sabah Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde genç kızları olan bir vatandaş, karşı apartmanda oturan adamdan rahatsız oldu.

Genç kızların, "Sürekli bizim cama bakıyor" şikayeti üzerine öfkelenen baba, evden çıkarak karşı apartmanda oturan komşuna gitti.

Adamı aşağı çağıran baba, önce hakaret etti daha sonra tekme tokat dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar olayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan tarafların karakola giderek, birbirinden şikayetçi olduğu da öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır