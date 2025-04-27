Yer: Esenyurt! Kavgayı ayırmak isterken vurulan kişi öldü

Olay dün saat 12.00 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 2 kişinin kavga ettiğini gören Seyit Ahmet Şanver, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Tarafların arasına giren Seyit Ahmet Şanver'e, kavga eden kişilerden birinin silahından çıkan kurşun isabet etti. Şanver kanlar içerisinde yerde kalırken, kavga eden kişiler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı anlaşılan Seyit Ahmet Şanver, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen şüphelinin Yusuf M. olduğunu belirledi. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Seyit Ahmet Şanver'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Şanver'in, Avcılar'daki Hudeybiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır