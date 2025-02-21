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  4. Yer: Esenyurt! Yalnız yaşayan motokurye evinde ölü bulundu

Yer: Esenyurt! Yalnız yaşayan motokurye evinde ölü bulundu

21.02.2025 21:26
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Esenyurt'ta kendisinden 20 gündür haber alınamayan motokurye Özay Şaşkın, yaşadığı evde ölü bulundu. Ekiplerin incelemesinde Şaşkın'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Şaşkın'ın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında belirlenecek.

Yer: Esenyurt! Yalnız yaşayan motokurye evinde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde Pınar Mahallesi 1505. Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce 5 katlı bir binanın giriş katındaki daireyi kiralayan Özay Şaşkın'dan 20 gün boyunca haber alamayan emlakçı, kiraladığı daireyi kontrol etmek için eve geldi. Dairenin boş olduğunu düşünerek çilingire kapıyı açtıran emlakçı, evde Özay Şaşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-YALNIZ-YASAYAN-MO_577564_171052

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polisin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Özay Şaşkın'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-YALNIZ-YASAYAN-MO_577561_171052

Şaşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şaşkın'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Kurye Esenyurt hayatını kaybetti
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