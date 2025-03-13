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  4. Yer: Eskişehir! İnşaat atıklarını arsaya dökenleri uyaran muhtar, saldırıya uğradı!

Yer: Eskişehir! İnşaat atıklarını arsaya dökenleri uyaran muhtar, saldırıya uğradı!

13.03.2025 17:17
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Eeskişehir'de mahalle muhtarı Hüseyin Erdemir, özel bir kişiye ait arsaya yasal olmayan şekilde inşaat atığı dökerken uyardığı 4 kişi tarafından dövüldüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin kendisini tehdit ettiğini ifade eden Erdemir, “Üzerime 4 kişi saldırdı ve beni darbetti, şikayetçiyim” dedi.

Yer: Eskişehir! İnşaat atıklarını arsaya dökenleri uyaran muhtar, saldırıya uğradı!

Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir, dün akşam saatlerinde özel bir araziye inşaat atığı döküldüğünü öğrendi. Arsaya gittiğinde kamyonla atık bırakan kişileri görüp uyaran ve bu durumu fotoğraflayan Erdemir, iddiaya göre 4 kişinin saldırısına uğradı. Mahallelinin gelmesiyle şüpheliler kamyonla uzaklaştı. Darp raporu alan Erdemir Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Hafif yaralandığını ve hakaretlere maruz kaldığını ifade eden Erdemir, “Boş arsaya inşaat atıkları bırakan 4 kişiyi uyardım. Fotoğraf çekerken, ‘Sen kimsin? Niye geldin?’ dediler. Mahalle muhtarı olduğumu söyledim. ‘Buraya çöp dökemezsiniz’ dedim ama izinleri olduğunu söylediler. Şahıs arsası olduğu için belediyenin izin vermeyeceğini söyledim. Daha sonra zabıtaya ve bana küfrettiler. Üzerime 4 kişi saldırdı ve beni darbettiler. Montum falan yırtıldı, şikayetçiyim. Vatandaşlar gelince kaçtılar. ‘Seninle görüşeceğiz, bunu burada bırakmayacağız’ diye tehdit ettiler. Davanın takipçisi olacağım, bunu burada bırakmayacağım” dedi.

MESLEKTAŞLARI DESTEK OLDU

Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürdoğan, Erdemir’in yaşadığı saldırıyı kınadıklarını söyledi. Diğer mahalle muhtarlarının da Erdemir’e destek olduğunu kaydeden Gündoğan, “Hem vatandaşların hem de devletin en yakın temsilcisi olan muhtarlarımıza yönelik yapılan bu tür saldırılar hem bireylerin hem de toplumun huzurunu bozan kabul edilemez bir davranıştır. Bu tür olayların, toplumsal barışa ve birlikteliğe zarar verdiği unutulmamalıdır. Bu vahim saldırıyı kınıyor, saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Odunpazarı
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