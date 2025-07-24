Yer: Eskişehir! Yangın şehitlerinin aracının görüntüleri ortaya çıktı: Kaçtıkları yerde...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Şehitlerin bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı öğrenilirken araçlarını terk ederek yangın alanından yukarı doğru kaçarak kurtulmaya çalıştıkları öğrenildi.

FACİANIN GÖRÜNTÜLERİ

OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaşananları anlatırken şehitlerin araçlarının havadan görüntüsü yaşanan faciayı ortaya koydu.

İşte o anlar:

YANGIN ŞEHİTLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ercan Temel, şehitlerin bulunduğu ekibin kendilerine yakın bir noktada yangına müdahale ettiğini ifade ederken "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı" diye konuştu.

Helikopterle çekilen görüntülerde şehitlerin müdahale sırasında içinde bulundukları arazözler görüntülendi. Arazözlerin terk edildiği alanda kömüre dönen ağaçlar yaşananları anlatırken şehitlerin araçlarını terk edip kaçtıkları güzergah da ortaya çıktı.

"YUKARI DOĞRU KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR, ORADA VEFAT ETMİŞLER"

OBAK ekip lideri Ercan Temel, şehitlerin ormanın üst kısımlarına yöneldiklerini ifade ederken "Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." dedi.

Edinilen bilgilere yangın şehitlerin kaçtıkları yukarı bölüme kısa sürede ulaşırken kendilerini alevlerin arasında buldular.

Kaynak: Halk TV