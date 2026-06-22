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Yer: Gaziantep! İniş takımı arızalanan yolcu uçağı paniğe neden oldu

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan SunExpress'e ait yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza, yolcular ve havalimanında bulunanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Yer: Gaziantep! İniş takımı arızalanan yolcu uçağı paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Zürih’ten Gaziantep Havalimanı'na gelerek iniş yapan SunExpress uçağının iniş takımlarında teknik bir sorun meydana geldi. Arızanın fark edilmesinin ardından havalimanında kısa süreli panik yaşanırken, ekipler olaya hızla müdahale etti.

UÇUŞLARA GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ

Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından pistte önlem amaçlı temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar nedeniyle havalimanındaki uçuşlara da geçici olarak ara verildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı'nın yeniden uçuş trafiğine açılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep uçak
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