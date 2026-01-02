HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Gaziantep! Sobadan sızan gaz 7 kişilik aileyi hastanelik etti

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı.

Yer: Gaziantep! Sobadan sızan gaz 7 kişilik aileyi hastanelik etti

Olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuklu M.U. ve A.U. çifti, iddiaya göre gece ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyuya kaldı. Sabah aileden haber alınamaması üzerine yakınları, evlerine gitti. Cevap alamayan yakınları, kapıyı zorlayarak içeri girdi. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.U. ve eşi A.U. ile çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U.,Y.U., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavileri devam eden aileden bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te feci ölüm: Yem karma makinesine düştüGaziantep’te feci ölüm: Yem karma makinesine düştü
Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandıMuğla merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.