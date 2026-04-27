HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Giresun! Önce konuştu, sonra çarpıp kaçtı

İçerik devam ediyor

Giresun'da yolda husumetlisini gören şahıs araçla adamın yanına yaklaşıp bir süre konuştu. Daha sonra bölgeden uzaklaşan adam geri dönerek husumetlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunuyor. Kaçan adam ise yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anları kameraya yansıdı.

Giresun Merkez Batlama Bakımevi mevkiinde meydana gelen olayda, Mehmet T. idaresindeki araç, yol kenarında bekleyen Ertan C.’ye çarptı.

ADAM AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ertan C. ağır yaralandı. Sürücünün ise olay yerinden aracıyla uzaklaştığı görüldü.

ÖNCE YANINA GELİP KONUŞTU, SONRA ARABAYLA ÇARPIP KAÇTI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan kısa süre önce Mehmet T.’nin araçla gelerek Ertan C. ile konuştuğu, ardından bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Kısa süre sonra aynı araçla geri dönen sürücünün, yol kenarında beklemeye devam eden Ertan C.’ye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertan C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle, kaçan sürücü Mehmet T.’nin jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.