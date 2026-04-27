Yer: Giresun! Önce konuştu, sonra çarpıp kaçtı

Giresun Merkez Batlama Bakımevi mevkiinde meydana gelen olayda, Mehmet T. idaresindeki araç, yol kenarında bekleyen Ertan C.’ye çarptı.

ADAM AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ertan C. ağır yaralandı. Sürücünün ise olay yerinden aracıyla uzaklaştığı görüldü.

ÖNCE YANINA GELİP KONUŞTU, SONRA ARABAYLA ÇARPIP KAÇTI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazadan kısa süre önce Mehmet T.’nin araçla gelerek Ertan C. ile konuştuğu, ardından bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Kısa süre sonra aynı araçla geri dönen sürücünün, yol kenarında beklemeye devam eden Ertan C.’ye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertan C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle, kaçan sürücü Mehmet T.’nin jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır