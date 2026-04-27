HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim!

Diyarbakır'da etkili olan yağışlarla su seviyesi yükselen Ambar Barajı'nın kapakları açıldı. Barajdan boşalan su sonucunda 10 ev sular altında kalırken, bölge dronla görüntülendi. İşte o görüntüler!

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim!

Kocaköy ilçesinde geçen günlerde etkili olan yağışların ardından Ambar Barajı’nda su seviyesi yükseldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla gelen su, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 45 hane ve 161 nüfuslu kırsal Şerifoğulları Mahallesi’ne ulaştı. Daha önce boşaltılan 10 ev su altında kaldı. Su altındaki evler, dronla görüntülendi.

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 1

"İNSANLAR ZAR ZOR TEMEL İHTİYAÇLARINI ALDI"

Mahallede yaşayan Mahmut Aksoy (40), su altında kalan bazı evlerin mahkemelik olduğunu belirterek, "Baraj yapıldıktan sonra birkaç defa uyarı yaptılar.

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 2

Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sene yağışlar da çok oldu. İnsanlar zar zor temel ihtiyaçlarını aldı. Eşyaları, çatıları kaldı. Toplam 10 ev suyun altında kaldı. Bazı evler mahkemelik olduğu için daha parasını almadılar. Parasını vermiş olsalardı en azından çatıları falan alırdık. Keşif olacağı için malzemeler de suyun altında kaldı" dedi.

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 3

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 4

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 5

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 6

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 7

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 8

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim! 9

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.