HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başsavcılıktan Irmak öğretmen açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan Irmak öğretmen açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü, kamu görevlileri hakkında da Valilikten soruşturma izni talep edildiğini bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığı, dijital materyale el konulduğu, ilgili kişilerin ifadelerinin alındığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik delillerin toplandığı belirtildi.

Başsavcılıktan Irmak öğretmen açıklaması 1

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük hassasiyetle devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vefat eden ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere intikal eden bir olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3 Haziran 2026'da (vefat olayından önce) iddianame düzenlenmiş olup, yargılama süreci devam etmektedir.

Ölüm olayına ilişkin kamuoyuna yansıyan tüm iddialar titizlikle araştırılmakta, hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin soruşturma sürdürülmektedir.

Ayrıca çalışma koşulları ile kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla ilgili kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep edilmiştir."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Akıbeti diğer zalimler gibi olur!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Akıbeti diğer zalimler gibi olur!
Sinop’ta otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandıSinop’ta otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Ağrı başsavcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.