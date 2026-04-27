Hayvan ticareti dolandırıcılığına tutuklama

Samsun'da büyükbaş hayvan alım satımı üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Samsun’da büyükbaş hayvan alım satımı üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan günü Tekkeköy ilçesinde hayvan satın alıp 2 kişiyi toplam 213 bin TL dolandırdığı iddia edilen G.E. (42), şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 24 Nisan’da Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Aynı şahıs dün Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi’nde A.S. (60) isimli şahıstan 290 bin liraya 2 büyükbaş hayvan satın aldı ve parasını ödemeden kayıplara karıştı. A.S.’nin şikayeti üzerine harekete geçen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip sonucu şüpheli G.E.’yi kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan detaylı araştırmada şüphelinin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı, 16 Nisan’da Tekkeköy ilçesinde H.B. isimli şahıstan 3 adet büyükbaş hayvanı 570 bin TL karşılığında aldığı ve ödeme yapma vaadiyle ortadan kaybolduğunu tespit etti
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan G.E., Atakum ve Tekkeköy ilçesindeki dolandırıcılık olayları ile ilgili bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.E., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya’da nehre düşen çocuğu arama çalışmaları bir haftadır sürüyorSakarya’da nehre düşen çocuğu arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
Servis aracı, cadde üzerinde çalışan işçinin ayağını ezdiServis aracı, cadde üzerinde çalışan işçinin ayağını ezdi

En Çok Okunan Haberler
Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim!

Yer: Diyarbakır... Baraj kapakları açıldı: 10 ev sulara teslim!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

