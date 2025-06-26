HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Hatay! Yol verme kavgasında satırla saldırdı... Öldüremeyince yaraladı!

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yol verme tartışması satırlı saldırıya dönüştü. Kamyon sürücüsü H.Y., saldırganlardan kapıyı kilitleyerek korunmayı başardı. Soğukkanlı tavrıyla olası bir facianın önüne geçen sürücü hafif yaralanırken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Yer: Hatay! Yol verme kavgasında satırla saldırdı... Öldüremeyince yaraladı!
Çiğdem Sevinç

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda yol verme tartışmasına sinirlenen 2 şahıs satırla kamyon sürücüsüne saldırmıştı. Korku dolu anları cep telefonuyla kayıt altına alan kamyon sürücüsü H.Y., soğukkanlılığı ve kapıyı kilitlemesiyle eli satırlı saldırganlardan kendini kurtardı.

AW484310_01

ŞİKAYET ETTİ

Kamyonda hasar oluşurken kamyon sürücüsü H.Y. elinden yaralandı ve konuyla ilgili adli mercilere şikayette bulundu. Olayın şokunu atlatamayan ve yaşadığı korku dolu anlar sonrası tedirginlik yaşayan H.Y.'nin çalıştığı firmanın sorumlusu yaşananları anlattı.

AW484310_02

"EĞER ŞOFÖRÜMÜZ SOĞUKKANLI DAVRANMASAYDI..."

Olayla ilgili konuşan şirket yetkilisi Berke Yanç, "Eğer şoförümüz soğukkanlı davranmayıp araçtan inseydi, olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Aracı kilitleyerek saldırganın içeri girmesini engelledi. Ancak cam kırıldığı için elinden yaralandı. Şirket olarak hukuki süreci başlattık, şikayetçi olduk. En önemlisi şoförümüzün canına bir şey gelmemesi. Ama yaşadığı korku halen devam ediyor. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Ülkemizde trafikte bu denli şiddet olaylarının yeri olmamalı" ifadelerini kullandı.

AW484310_04

AW484310_05

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kameradaAdana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada
Meclis çalışmaya devam edecek! Süre uzatıldıMeclis çalışmaya devam edecek! Süre uzatıldı

Anahtar Kelimeler:
trafik kavga satır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

İzmir'de ciğerlerimiz yanıyor! 175 ev boşaltıldı, 500'den fazla vatandaş tahliye edildi

İzmir'de ciğerlerimiz yanıyor! 175 ev boşaltıldı, 500'den fazla vatandaş tahliye edildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

Satranç oynayan gençleri kaldırmaya çalışmıştı! Ne iş yaptığı belli oldu

Satranç oynayan gençleri kaldırmaya çalışmıştı! Ne iş yaptığı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.