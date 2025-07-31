HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: İngiltere! Antik mezarda 4 bin yıllık el izi keşfedildi

İngiltere'nin Cambridge kentindeki Fitzwilliam Müzesi’nde, Antik Mısır’a ait bir mezarda 4 bin yıllık el izi keşfedildi.

Yer: İngiltere! Antik mezarda 4 bin yıllık el izi keşfedildi

Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Fitzwilliam Müzesi’nde görevli araştırmacılar, sonbaharda açılacak bir sergiye hazırlanırken, kilden yapılmış modelin tabanında insan eline ait iz buldu. ‘Ruh evi’ olarak adlandırılan yapı, antik Mısır mezarlarında bulunan ve ölen kişinin ruhuna yaşam alanı sunması için yapılan minyatür bina modelleri arasında yer alıyor.

Yer: İngiltere! Antik mezarda 4 bin yıllık el izi keşfedildi 1

"SERGİMİZİN ODAK NOKTASI DA TAM OLARAK BU"

Milattan önce 2055-1650 yılları arasına tarihlenen ruh evinin detaylı incelenmesi sonucunda, iki katlı yapının önce ahşap çubuklarla iskeletinin oluşturulduğu, ardından kil ile kaplandığı anlaşıldı. Fırınlama sırasında ahşap kısımların yandığı ve geriye sadece pişmiş kil kaldığı aktarıldı. El izinin, kil hala ıslakken ustanın modeli taşıması sırasında oluştuğu ve fırınlama öncesi yapının alt kısmında kaldığı kaydedildi.

Müzenin kıdemli Mısır bilimcisi ve serginin küratörü Helen Strudwick, “Islak vernikte ya da tabut süslemelerinde parmak izlerine rastladık fakat bu kadar bütün bir el izini ilk kez görüyoruz. Bu, nesneyi yapıp kuruması için atölyeden çıkaran kişinin dokunuşu. Böyle izler sizi doğrudan o nesnenin yapıldığı ana ve onu yapan kişiye götürüyor. Sergimizin odak noktası da tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan, dördüncü Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdiPakistan, dördüncü Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi
Sörf yaparken denize düşmüştü! Günlerdir aranıyorSörf yaparken denize düşmüştü! Günlerdir aranıyor

Anahtar Kelimeler:
antik kent üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şikayetler yüzde 30 arttı: O şehir nefes alamıyor!

Şikayetler yüzde 30 arttı: O şehir nefes alamıyor!

Şehit askerlerle ilgili akılalmaz iddialar: Su içmeleri dahi engellenmiş!

Şehit askerlerle ilgili akılalmaz iddialar: Su içmeleri dahi engellenmiş!

Ormanı böyle yakmışlar! İHA'ya suçüstü yakalandılar

Ormanı böyle yakmışlar! İHA'ya suçüstü yakalandılar

F.Bahçe'ye Asensio'da dev rakip! Korkulan oldu

F.Bahçe'ye Asensio'da dev rakip! Korkulan oldu

Oyuncak yere çakıldı! İşte o anlar...

Oyuncak yere çakıldı! İşte o anlar...

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.