Yer: İngiltere! Antik mezarda 4 bin yıllık el izi keşfedildi

Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Fitzwilliam Müzesi’nde görevli araştırmacılar, sonbaharda açılacak bir sergiye hazırlanırken, kilden yapılmış modelin tabanında insan eline ait iz buldu. ‘Ruh evi’ olarak adlandırılan yapı, antik Mısır mezarlarında bulunan ve ölen kişinin ruhuna yaşam alanı sunması için yapılan minyatür bina modelleri arasında yer alıyor.

"SERGİMİZİN ODAK NOKTASI DA TAM OLARAK BU"

Milattan önce 2055-1650 yılları arasına tarihlenen ruh evinin detaylı incelenmesi sonucunda, iki katlı yapının önce ahşap çubuklarla iskeletinin oluşturulduğu, ardından kil ile kaplandığı anlaşıldı. Fırınlama sırasında ahşap kısımların yandığı ve geriye sadece pişmiş kil kaldığı aktarıldı. El izinin, kil hala ıslakken ustanın modeli taşıması sırasında oluştuğu ve fırınlama öncesi yapının alt kısmında kaldığı kaydedildi.

Müzenin kıdemli Mısır bilimcisi ve serginin küratörü Helen Strudwick, “Islak vernikte ya da tabut süslemelerinde parmak izlerine rastladık fakat bu kadar bütün bir el izini ilk kez görüyoruz. Bu, nesneyi yapıp kuruması için atölyeden çıkaran kişinin dokunuşu. Böyle izler sizi doğrudan o nesnenin yapıldığı ana ve onu yapan kişiye götürüyor. Sergimizin odak noktası da tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır