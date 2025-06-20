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Yer: İstanbul... İnfial yaratan kaçırma olayı! Başrolde anne var; her yerde aranıyorlar

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da bulunan lüks bir rezidansta yaşanan kaçırma olayı infial yarattı. İddialara göre Ukraynalı olan bir anne, 7 yaşındaki çocuğunu kaçırdı. Çocuğun yabancı uyruklu babası, eşi ile boşanma aşamasında olduklarını ve henüz velayet davası açılmadığını söyledi. Kadına, kimliği belirlenemeyen bir erkeğin de yardımcı olduğu belirtilirken, küçük çocuğun kimlik bilgileri İstanbul'daki havalimanlarına iletildi. İşte detaylar...

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan lüks rezidansta meydana geldi. İddialara göre 7 yaşındaki D.R. adlı çocuk, annesi tarafından zorla bir araca bindirildi.

BABANIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Araç hızla olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri yabancı uyruklu olan 57 yaşındaki baba N.R.'nin ifadesine başvurdu. Baba N.R. eşiyle henüz boşanmadıklarını ve herhangi bir velayet davasının açılmadığını söyledi.

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ANNESİ TARAFINDAN KAÇIRILDIĞI AKTARILDI

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın haberine göre baba, çocuğun Ukrayna uyruklu olan 39 yaşındaki Y.R. tarafından kaçırıldığını aktardı. Kaçırma olayında kadının yanında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsın da olduğu belirtildi.

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KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENİYOR

Olayın ardından İstanbul’daki tüm havalimanlarına çocuğun kimlik ve araç bilgileri iletilirken, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. Kamera kayıtları incelemeye alındı, çocuğun bulunması için operasyonel önlemler devreye sokuldu.

ANNE VE ŞAHSIN ARAMASI SÜRÜYOR

Emniyet yetkilileri, çocuğun sağ salim bulunması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kimliği tespit edilemeyen ikinci kişi ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen anne Y.R'nin yakalanması için soruşturma derinleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul anne çocuk
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