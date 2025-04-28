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Yer: İstanbul! 6.2'li depremde kolonlar patladı, içinden çıkanlar şoke etti: "Buranın tahliye edilmesi lazım"

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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem ve ardından devam eden artçılar İstanbul'da paniğe yol açmıştı. 6,2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece'de bulunan 6 katlı binanın kolonları hasar aldı. Kolon demirlerin el ile parçalanması ve betonun içinden çıkan midye kabukları görenleri şoke etti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki deneğin kolonları hasar aldı. Patlayan kolonların içinde yer alan demirlerin el ile parçalanması ve betonun içinden çıkan midye kabukları görenleri hayrete düşürdü.

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"BURANIN TAHLİYE EDİLMESİ LAZIM"

Kolon demirlerinin fosil haline geldiğini söyleyen Serhat Çelik, "Yetkililer gelip analiz yaptılar. Henüz bir şey söylemediler. Biz dernek yöneticisiyiz üyelerimizi buraya sokmuyoruz. Burası bodrum kat üst katlarda 14 tane daire var. Buranın tahliye edilmesi lazım. Bütün daireler dolu. İnsanlar endişeli. Demir fosilleşmiş. Beton olayı yok bu toz. Toprak bile böyle değil. İçindeki kolon tamamen gitmiş. Çamaşır teli daha sağlam. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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