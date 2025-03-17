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  4. Yer: İstanbul! Alt geçitten kopan beton parçaları araçların üzerine düştü

Yer: İstanbul! Alt geçitten kopan beton parçaları araçların üzerine düştü

17.03.2025 16:28
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Büyükçekmece'de alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü. Alk geçitten kopan beton parçaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken, kopan parçaların yanı sıra alt geçitin tavanındaki paslı demirler de ortaya çıktı.

Yer: İstanbul! Alt geçitten kopan beton parçaları araçların üzerine düştü

Olay, sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki bir minibüs ve otomobilin üzerine düştü.Minibüsün ön camına parçaların düştüğünü fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti.Alt geçidin tavanından kopan levha ve beton parçaları tehlike saçarken, paslı demirler de ortaya çıktı.

TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri düşen beton parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı.Hem yayaların hem de araçların kullandığı alt geçit tehlike saçmaya devam ediyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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