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Yer: İstanbul! Arabasından inip ormanda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

İstanbul'da aracını park ettikten sonra ormana girerek kaybolan Şaban Aksoy'u(49) bulmak için arama çalışması başlatıldı. Çalışmaya itfaiye, AFAD, UMKE ve acil sağlık ekipleri katıldı. Yaklaşık 3 saat devam eden Şaban Aksoy'u arama çalışmalarına saat 23.00 sıralarında ara verildi.

Yer: İstanbul! Arabasından inip ormanda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Şaban Aksoy'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmada, Aksoy'un aracı Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak üzerinde park edilmiş halde bulundu. Aksoy'un telefonunun da aracın içerisinde olduğunun görülmesi üzerine, bölgeye yakın konumdaki Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlatıldı. Çalışmaya itfaiye, AFAD, UMKE ve acil sağlık ekipleri katıldı. Ekipler, dron ve arama kurtarma köpekleri ile de çalışmalara destek verdi.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Yaklaşık 3 saat devam eden Şaban Aksoy'u arama çalışmalarına saat 23.00 sıralarında ara verildi. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

ISTANBUL---PENDIKTE-ORMANDA-KAYBOLAN-KI_759210_224056

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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