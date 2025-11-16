HABER

Yer: İstanbul! Boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldürdü! Ardından kendini vurdu

İstanbul Sultangazi'de eski koca dehşeti yaşandı. Erdoğan A., boşandığı Hatice K. ile eski kocası Salih B.'yi takip etti. Daha sonra yanındaki silahla Salih B.'yi yaralayan Erdoğan A., ardından aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan Salih B. hayatını kaybetti. Saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Yer: İstanbul! Boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldürdü! Ardından kendini vurdu

Olay saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih B. ile evlendikten bir süre sonra boşanan Hatice K., Erdoğan A. ile evlendi.

Evliliğin ardından Erdoğan A. ile de karşılıklı anlaşarak boşanan Hatice K., eski kocası Salih B. ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine durumu öğrenen Erdoğan A., ikilinin alışveriş yaptığı sırada eski eşinin kocası Salih B.'yi yanındaki silahla ateş etmesinin ardından aynı silahla kendini vurdu.

Yer: İstanbul! Boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldürdü! Ardından kendini vurdu 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Salih B. ve Erdoğan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldürdü! Ardından kendini vurdu 2
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Yer: İstanbul! Boşandığı eşinin eski kocasını silahla öldürdü! Ardından kendini vurdu 3

SUÇ KAYITLARI VAR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Salih B.'nin 4, Erdoğan A.'nın ise 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

