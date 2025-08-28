HABER

Yer: İstanbul! Demir yüklü kamyon devrildi

Sultangazi'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyonet şoförü yaralandı.

Yer: İstanbul! Demir yüklü kamyon devrildi

Kaza saat 16.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Bağlantı yolundan caddeye giren Kemalettin D. idaresindeki demir yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle kamyonun kasasındaki demirler yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandığı belirlenen kamyon şoförü Kemalettin D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyon ve yola savrulan yükler vinç ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

