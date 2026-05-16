Yer: İstanbul! Gemide ölü bulunan Rus mürettebatın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan yabancı bayraklı geminin güvertesinde 14 Mayıs'ta ölü olarak bulunan Rus mürettebat Sergei Evstratenko'nun (48) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Ahırkapı Demir Sahası'ndaki bir gemide ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Rusya'dan Brezilya'ya seyreden ve Ataköy açıklarında bulunan yabancı bayraklı gemiyle irtibata geçildi. Gemideki personelle görüşen polis ekipleri, Rus uyruklu mürettebat Sergei Evstratenko'nun, 14 Mayıs'ta güvertede hareketsiz halde bulunduğunu, yapılan kontrolde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini tespit etti.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tercüman ve avukatlarla birlikte gemiye çıktı. Sağlık ekipleri, Evstratenko'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirdi. Evstratenko'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Kaynak: DHA

