Tavşanlı'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden Kütahya istikametine seyir halinde olan B.G. idaresindeki 10 D 0158 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde ilerleyen M.K. yönetimindeki 43 U 8001 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.K. ağır yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

