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Yer: İstanbul! Gören polisi aradı: Site bahçesinde cansız bedenleri bulundu

İstanbul Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu. Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.

Yer: İstanbul! Gören polisi aradı: Site bahçesinde cansız bedenleri bulundu

Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yer: İstanbul! Gören polisi aradı: Site bahçesinde cansız bedenleri bulundu 1

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Gören polisi aradı: Site bahçesinde cansız bedenleri bulundu 2

OLAY ÖNCESİ TARTIŞMA YAŞANDI

Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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