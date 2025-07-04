Yer: İstanbul! İş insanlarına ait lüks cipler kundaklandı

Olay saat 02.00 sıralarında Emirgan Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Park halindeki, iş insanı Karin O.'ya (54) ait cip ve iş insanı Gürkan T.'ye cipin alev alev yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araçlar, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

CİPLERİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP, YAKTI

Yangının kaynağını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, sitenin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin araçların üzerine benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden takibe alınan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır